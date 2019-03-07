Иванович: "Вильярреал" наказал "Зенит" за допущенные ошибки в первой игре 1/8 финала ЛЕ

В четверг футбольный клуб "Зенит" на своем поле проиграл испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 51 826 зрителей.

"Первые 25 минут мы не контролировали игру, затем пропустили со штрафного. Игра в штрафной зоне очень важна, поэтому нам необходимо работать над этим и разобрать ошибки, которые у нас имеются. "Вильярреал" очень уверенно владеет мячом, знает как им распоряжаться, наказывает соперника за допущенные им ошибки. Наш командный прессинг сегодня не сработал, нужно было больше эмоций, к сожалению, мы допускали много оплошностей, за которые "Вильярреал" нас и наказал", - сказал Иванович.

"После 35-й минуты мы не смогли разобраться с их владением мячом. Если даже взять первые 20 минут и заключительные 20 минут встречи, то это были две разные команды. Впереди ответная встреча, конечно, чудеса бывают, мы приложим все усилия, чтобы победить в ответной игре и пройти дальше", - добавил Иванович.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.