Тренер "Йокерита" Марьямяки назвал итог сезона неудовлетворительным для команды

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер финского "Йокерита" Лаури Марьямяки назвал вылет в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неудовлетворительным итогом сезона для своей команды. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В четверг "Йокерит" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 2:6 в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции. Финская команда проиграла 2-4 и выбыла из борьбы за Кубок Гагарина.

"Для нас это неудовлетворительный результат, это недопустимо, - отметил Марьямяки. - Мы будем смотреть, анализировать и работать над тем, чтобы в следующем сезоне идти дальше. Команда была готова к этому матчу, настроена, но первый же бросок в створ ворот залетел, после этого не смогли остановить "Динамо". Такая игра в стартовом периоде непростительна (первая двадцатиминутка завершилась со счетом 5:0 в пользу "Динамо" - прим. ТАСС), объяснений нет, но надо сказать, что соперник провел отличный матч".

"Мы не смогли реализовать большинство и воплотить в голы огромное количество бросков. В индивидуальной борьбе сильно проигрывали сопернику, над этим необходимо серьезно поработать. "Динамо" - очень сильная и классная команда, у которой отличные вратари и отличные игроки, умеющие решать эпизод, а также есть хорошая и вязкая оборона", - продолжил главный тренер "Йокерита".

По ходу серии финский клуб дважды пропустил, играя в большинстве, при этом ни разу не реализовав численное преимущество. "По части своей команды могу добавить, что в течение всей серии мы показывали нерезультативную игру. Особенно подвели действия в неравных составах, ведь закончили с показателем "-2" в большинстве", - заключил специалист.

"Йокерит" провел первый сезон под руководством Марьямяки, контракт которого истекает по окончании следующего сезона. В регулярном чемпионате финская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции.