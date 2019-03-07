"Краснодар" проиграл "Валенсии" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 8 марта. Российский футбольный клуб "Краснодар" в гостях проиграл испанской "Валенсии" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В составе победителей дублем отметился Родриго (12-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Виктор Классон (63). В составе "Валенсии" на 70-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев, который провел первый в карьере матч против российской команды. Футболист всю карьеру провел в чемпионате Испании, а в еврокубках с клубами из России его команды ранее не играли.

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе, а также защитник и капитан команды Александр Мартынович получили по желтой карточке и пропустят ответную встречу.

"Краснодар" во второй раз в истории играет в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии турнира по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2). Всего против испанских команд "Краснодар" провел семь матчей, в которых одержал две победы и потерпел пять поражений. Помимо "Сельты" и "Валенсии", "Краснодар" играл с "Реал Сосьедадом" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 (0:1, 3:0) и "Севильей" на групповом этапе в текущем розыгрыше турнира (2:1, 0:3).

В 2019 году "Краснодар" не одержал ни одной победы в официальных матчах. В 1/16 финала Лиги Европы команда дважды сыграла вничью с немецким "Байером" (0:0 дома, 1:1 в гостях), проиграл "Ростову" в ответном матче четвертьфинала Олимп - Кубка России (0:1) и сыграл вничью с московским "Спартаком" во встрече 18-го тура чемпионата России (1:1).

Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.