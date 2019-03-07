Стадион в Самаре стал третьим в голосовании экспертов за лучшую футбольную арену 2018 года

ТАСС, 8 марта. Стадион "Самара-Арена" занял третье место в голосовании экспертов за лучшую футбольную арену 2018 года. Об этом сообщает портал Stadium Database .

Лучшим стадионом признана венгерская арена DVTK-stadion (вместимость 14 680 зрителей), второе место занял стадион Suzhou OSC Stadium (40 933) в Китае.

"Самара-Арена", которая вмещает 44 918 зрителей, приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру сборной России против команды Уругвая (0:3) на групповом этапе, а после турнира стала домашним стадионом местного клуба "Крылья Советов". Ранее стало известно, что в голосовании болельщиков победила "Волгоград-Арена", второе место занял стадион в Самаре, третье - в Нижнем Новгороде.

StadiumDB является одним из ведущих мировых порталов, посвященных футбольным стадионам. Помимо призеров, на победу в голосовании претендовали российские стадионы "Калининград", "Мордовия-Арена" (Саранск), "Ростов-Арена" и "Екатеринбург-Арена".

Рейтинг лучших стадионов составляется с 2012 года. Первым российским стадионом в этом рейтинге стала "Казань-Арена" (2013 год, 11-е место). С 2014 года рейтинг был разделен на голосование болельщиков и специалистов. В 2016 году домашний стадион "Спартака" ("Открытие-Арена") занял третье место в интернет-голосовании, но не вошел в десятку по версии экспертов, в 2017-м стадион футбольного клуба "Краснодар" стал вторым по версии болельщиков и третьим по версии экспертов, а стадион "Лужники" выиграл опрос среди специалистов.