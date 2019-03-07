Кальеха: преимущество во владении мячом помогло "Вильярреалу" обыграть "Зенит" в матче ЛЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Футбольному клубу "Вильярреал" удалось обыграть петербургский "Зенит" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы благодаря преимуществу во владении мячом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер испанской команды Хавьер Кальеха.

В четверг "Вильярреал" обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы смогли продемонстрировать свои самые сильные стороны. Поэтому слабые места "Зенита" значения не имели. Просто мы играли так, как умеем, это был прекрасный матч с нашей стороны", - сказал Кальеха.

Тренер также отметил, что ключевым фактором победы стало владение мячом. "В этом матче владение мячом предопределило результат. Нам удалось получить преимущество в этом компоненте", - отметил Кальеха.

Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.