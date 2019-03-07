"Зенит" уступил "Вильярреалу", осложнив задачу по выходу в 1/4 финала Лиги Европы

За два часа до начала матча в центральном холле третьего этажа "Газпром-Арены" организаторы традиционно устроили развлекательную программу для болельщиков. Любой желающий мог сфотографироваться с изображением Артема Дзюбы, нанести аквагрим в цветах клубной символики и поучаствовать в тренировочных занятиях женской команды по американскому футболу.

Главный тренер российского клуба Сергей Семак изменил тактическую схему команды, его футболисты вышли на матч в расстановке 4-4-2, а не 4-3-3, как было в противостоянии с турецким "Фенербахче" в 1/16 финала турнира. Место Александра Анюкова на левом фланге неожиданно занял Далер Кузяев, а игравший крайнего форварда Себастьян Дриусси спустился чуть ниже по флангу на позицию полузащитника, а Роберт Мак заменил в составе Эрнани. В остальном имена и фамилии игроков стартового состава "Зенита" во втором матче против турецкой команды не изменились.

В чаше стадиона поклонников сине-бело-голубых ждали зоны мастер-классов по составлению букетов и поздравительных открыток. Любой болельщик мог создать праздничные открытки, оригами, бумажные цветы и сделать композиции из них для своих любимых девушек и женщин.

Кроме того, гости арены смогли сыграть футбольными мячами в импровизированный бильярд, принять участие в турнире по пана-футболу, насладиться выступлением артистов, а представительницы прекрасного пола получили цветы в честь Международного женского дня.

Оба клуба начали матч постепенными попытками взломать оборону друг друга, однако первый по-настоящему опасный момент создали футболисты петербургского клуба. Артем Дзюба передачей со своей половины поля вывел Сердара Азмуна один на один с голкипером, форвард, приблизившись к штрафной "Вильярреала", решил обыграть вратаря гостей Андреса Фернандеса, финтом уложил его на газон, но пробил мимо ворот. Уже спустя четыре минуты команда хозяев наказала "Зенит" за расточительность в атаке, когда после розыгрыша углового удара полузащитник гостей Винсенте Иборра открыл счет в матче.

Спустя лишь минуту игрового времени сине-бело-голубые сравняли счет в матче. После удара Дзюбы мяч отскочил к Роберту Маку, который в касание отдал пас на Азмуна, который поразил ворота команды гостей. По итогам первого тайма петербуржцы уступили "Вильярреалу" по трем основным показателям - владение мячом (44% против 56%), удары по воротам (4; 7) и ударам в створ ворот (2; 3).

Во втором тайме хозяева поля предпринимали отчаянные попытки атаковать, однако соперник дважды наказал "Зенит" за несогласованность действий и ошибки в обороне. Сначала Жерарр Морено после розыгрыша аута и подачи в штрафную вывел "Вильярреал" вперед на 64-й минуте встречи, а спустя шесть с половиной минут Ману Морланес упрочил положение команды гостей, значительно усложнив сине-бело-голубым задачу на ответный матч. Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение на домашней арене во втором по значимости клубном европейском турнире в сезоне-2018/19.

"Зенит" будет бороться

Комментируя итог встречи, президент "Зенита" Александр Медведев отметил, что игроки команды хозяев не смогли реализовать свои возможности для взятия ворот. "Соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться", - сказал ТАСС Медведев.

Семак после матча подчеркнул, что ключевым моментом игры стал мяч, пропущенный после розыгрыша аута. "Во втором тайме мы сыграли хуже, мяч, пропущенный нами после аута, повлиял на ход матча. Мы форсировали события, но кроме того, как отнимали мяч, не смогли что-то создать", - отметил Семак.

Для выхода в следующий раунд петербургскому клубу через неделю необходимо обыгрывать "Вильярреал" с разницей в три и более мячей. Также подопечных Семака устроит разница в два мяча в том случае, если российский клуб забьет больше голов, чем испанцы на "Газпром-Арене". Если будет зафиксирован счет 3:1 в пользу "Зенита" в основное время, то арбитр назначит дополнительное время.

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после игры отметил, что его команде по силам сотворить чудо и выйти в следующий раунд. "Впереди ответная встреча, конечно, чудеса бывают, мы приложим все усилия, чтобы победить в ответной игре и пройти дальше", - заявил Иванович.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.