"Вильярреал" и "Валенсия" указали на уровень РПЛ. Российские клубы проиграли в Лиге Европы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" и "Краснодара" проиграли свои первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. Победы над лидерами Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали испанские клубы "Вильярреал" и "Валенсия", которые на данный момент не входят в число лучших во внутреннем чемпионате, своей игрой они напомнили болельщикам о разнице в уровне национальных турниров обеих стран.

"Зенит" на своем поле уступил "Вильярреалу" со счетом 1:3, этот результат удивил многих. Лидер РПЛ проиграл 18-й команде чемпионата Испании. Главный тренер Хавьер Кальеха перед матчем не скрывал, что для него на первом плане сейчас стоит задача сохранения места в элитном дивизионе страны, так как "Вильярреал" находится в зоне вылета. При этом он добавил, что его команде важно показать в Санкт- Петербурге качественную игру, это испанскому клубу сделать удалось.

Стоит отметить, что у гостей не играл основной вратарь Серхио Асенхо, который ранее становился победителем Лиги Европы в составе мадридского "Атлетико". А двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Санти Касорла вышел на последние 15 минут, когда "Вильярреал" спокойно доигрывал встречу. Обоих футболистов Кальеха бережет для внутренних матчей, однако и без них испанский клуб в Санкт- Петербурге уверенно довел дело до нужного результата.

Находящийся на втором месте в чемпионате России "Краснодар" уступил "Валенсии" со счетом 1:2. "Летучие мыши" (неофициальное прозвище команды - прим. ТАСС) идут выше "Вильярреала" в турнирной таблице чемпионата Испании, занимая седьмое место. "Валенсия" в нынешнем сезоне изначально выступала в Лиге чемпионов, одержав там две победы, но заняла в группе третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала команда уверенно прошла шотландский "Селтик", дважды его обыграв - 2:0, 1:0.

Первый тайм матча в Валенсии оставил удручающее впечатление - краснодарцы пропустили два гола в первые полчаса. Несмотря на возвращение в их состав игроков сборной России Юрия Газинского и Ари, в созидании гости не преуспели. Во второй половине матча подопечные Мурада Мусаева в атаке смотрелись гораздо лучше и сумели забить важный для двухматчевого противостояния мяч.

"Реал" не был знаком качества испанского футбола

"Вильярреал" в этом сезоне уже встречался с российским клубом на групповом этапе Лиги Европы, этой командой был московский "Спартак", который тогда находился не в лучшем состоянии. "Краснодар" на аналогичной стадии играл с "Севильей". Те противостояния запомнились неплохой игрой российских клубов на своем поле (ничья "Спартака" - 3:3, победа "Краснодара" - 2:1) и их поражениями на выезде (0:2 и 0:3 соответственно).

Однако после проигрышей лидеров чемпионата России от далеко не лучших клубов Испании стоит констатировать, что разница в уровне первенств обеих стран выглядит большой. Особенно это было заметно в Валенсии, где местная команда в первом тайме демонстрировала скорость и движение мяча, к которым "Краснодар" долго не мог приспособиться.

Как уже было сказано, "Вильярреал" находится на грани вылета из высшего дивизиона. Однако команда даже без двух ключевых футболистов обыграла соперника, мечтающего о регулярном участии в Лиге чемпионов. На фоне "Зенита" "Краснодар" выглядел даже лучше, но первые 25 минут игры дали понять, что таких скоростей и технической оснащенности у игроков в РПЛ практически нет.

В нынешнем евросезоне две победы над мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов (1:0, 3:0) одержал московский ЦСКА. Однако при огромной значимости тех побед все понимают, в каком кризисе находится сейчас титулованный испанский клуб, так и не сумевший восполнить потерю уход Криштиану Роналду. "Реал" недавно уступил в двух матчах "Барселоне", лишившись возможности выиграть Кубок Испании. Вылетели мадридцы и из Лиги чемпионов, оглушительно проиграв дома "Аяксу" (1:4), также они близки к тому, чтобы во второй раз за сезон поменять главного тренера.

Ответные матчи "Зенит" и "Краснодар" проведут 14 марта.