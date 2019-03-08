Пропустившее прошлогодний плей-офф КХЛ "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина - 2019

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" после перерыва на один сезон вернулось в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в первом раунде переиграло финский "Йокерит" в шести матчах. Заключительная встреча серии состоялась в четверг на арене в Петровском парке в присутствии 7 259 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:2. "Динамо" в прошлом сезоне под руководством Владимира Воробьев впервые в истории КХЛ не вышло в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В межсезонье генеральным директором бело-голубых был назначен Валерий Шанцев, который курировал клуб с 1991 по 2005 годы. За этот промежуток времени команда пять раз становилась чемпионами России (1992, 1993, 1995, 2000, 2005). Перед началом сезона "Динамо" серьезно укрепило состав, который пополнили Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Андрей Миронов, Евгений Мозер, Патрик Закриссон и Микка Койвисто.

Начало чемпионата динамовцы провалили, одержав три победы в 13 встречах, после чего на пост главного тренера вместо Воробьева был назначен Владимир Крикунов. Воробьев остался в штабе Крикунова в роли помощника. Во второй половине регулярного чемпионата "Динамо" прибавило в игре и стало стабильно набирать очки. По итогам бело-голубые уверенно финишировали на пятом месте. В противостоянии с "Йокеритом" фаворита не было. За "Динамо" говорила победная серия над соперником, составлявшая 11 матчей в регулярных чемпионатах, в том числе четыре в нынешнем сезоне. В плей-офф динамовцы встретились с финской командой впервые. "Йокерит" не забросил в большинстве Перед началом плей-офф заболел вратарь "Динамо" Иван Бочаров, ворота московской команды в первых двух играх защищал Александр Еременко. Обе гостевые встречи остались за динамовцами (4:2, 3:2). 38-летний Еременко за два матча отразил 78 бросков. Первую игру в Москве начал Бочаров, хозяева проиграли "Йокериту" со счетом 2:3 в овертайме. Перед четвертой встречей серии Крикунов вернул в ворота Еременко, а также поменял Койвисто на другого защитника Алексея Пепеляева. Вратарь "Динамо" отразил все 43 броска по воротам, а его команда одержала победу со счетом 3:0. Пятая игра в Хельсинки осталась за "Йокеритом" - 2:1. Все встречи проходили в похожем ключе. "Йокерит" больше владел шайбой и бросал, но действовал несколько прямолинейно, часто используя броски защитников от синей линии в надежде на подправление или добивание. В шестой игре в Москве место в воротах из-за болезни Еременко снова занял Бочаров, в состав вернулся и Койвисто. Динамовцы предопределили исход встречи еще в первом периоде, забросив пять безответных шайб.

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"Такая игра в стартовом периоде непростительна, объяснений нет, но надо сказать, что соперник провел отличный матч. Команда была готова к этой встрече, настроена, но первый же бросок в створ ворот залетел, после этого не смогли остановить "Динамо", - сказал по окончании шестого матча главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки. По ходу серии "Йокерит" ни разу не смог реализовать численное преимущество, дважды пропустив при игре в большинстве. "Мы не смогли реализовать большинство и воплотить в голы огромное количество бросков. В индивидуальной борьбе сильно проигрывали сопернику, над этим необходимо серьезно поработать. "Динамо" - очень сильная и классная команда, у которой отличные вратари и отличные игроки, умеющие решать эпизод, а также есть хорошая и вязкая оборона", - отметил Марьямяки. Крикунов считает, что залогом успеха его команды стала хорошая реализация моментов и великолепная игра вратарей. "Нам пришлось тяжело во всех матчах, "Йокерит" - хорошая команда, не случайно они заняли четвертое место (в Западной конференции - прим. ТАСС). Очень большое количество бросков, хорошо сработали наши вратари, мы должны их благодарить за уверенную игру. Молодцы ребята, что при небольшом количестве атак сумели забрасывать, удивительно, как наши нападающие забивали такое количество голов, имея так мало бросков", - сказал главный тренер "Динамо". "Динамо" в хорошем тонусе В случае победы петербургского СКА в серии с московским "Спартаком" динамовцы в полуфинале Западной конференции встретятся с ЦСКА. Если в следующий раунд пройдут красно- белые, то "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом". Счет в серии между СКА и "Спартаком" в пользу армейцев - 3-2. Шестой матч состоится 8 марта в Москве. Крикунов отметил, что шестиматчевая серия позволит команде остаться в хорошем игровом тонусе и поможет полностью восстановиться к полуфиналу Западной конференции. "Мы остались в игровом тонусе, но есть время и отдохнуть. Выходим на слишком серьезную команду, они тоже будут в тонусе и хорошо отдохнувшие".