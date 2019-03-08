Сборная России обновила рекорд по количеству медалей на зимних Универсиадах

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.

В пятницу российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли смешанный командный спринт классическим стилем на Универсиаде в Красноярске. Серебряные награды также завоевали россияне - Андрей Собакарев и Полина Некрасова, бронзу выиграли финские спортсмены.

Количество завоеванных сборной России медалей на Универсиаде в Красноярске достигло 73 (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые). Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 71 (29-27-15) награду.

Второе место в медальном зачете Универсиады в Красноярске занимает команда Южной Кореи, в ее активе 12 (6-2-4) наград, на третьем месте находится сборная Швейцарии (2-2-2).

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году - в Казани.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.