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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России обновила рекорд по количеству медалей на зимних Универсиадах

Количество завоеванных сборной России медалей на Универсиаде в Красноярске достигло 73 (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые), предыдущий рекорд - 71
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.

В пятницу российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли смешанный командный спринт классическим стилем на Универсиаде в Красноярске. Серебряные награды также завоевали россияне - Андрей Собакарев и Полина Некрасова, бронзу выиграли финские спортсмены.

Количество завоеванных сборной России медалей на Универсиаде в Красноярске достигло 73 (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые). Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 71 (29-27-15) награду.

Второе место в медальном зачете Универсиады в Красноярске занимает команда Южной Кореи, в ее активе 12 (6-2-4) наград, на третьем месте находится сборная Швейцарии (2-2-2).

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году - в Казани.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24272273
2Южная Корея62412
3Швейцария2226
4Австрия2103
5Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1146
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
12Италия1001
14Норвегия0213
15Казахстан0134
16Япония0123
17Грузия0011
17Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Лыжница Некрасова довольна серебряной медалью в смешанном спринте на Универсиаде
Золото завоевали Александр Терентьев и Христина Мацокина, серебро Полине Некрасовой и Андрею Собакареву
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