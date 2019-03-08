Сборная России обновила рекорд по количеству медалей на зимних Универсиадах

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.
В пятницу российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли смешанный командный спринт классическим стилем на Универсиаде в Красноярске. Серебряные награды также завоевали россияне - Андрей Собакарев и Полина Некрасова, бронзу выиграли финские спортсмены.
Количество завоеванных сборной России медалей на Универсиаде в Красноярске достигло 73 (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые). Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 71 (29-27-15) награду.
Второе место в медальном зачете Универсиады в Красноярске занимает команда Южной Кореи, в ее активе 12 (6-2-4) наград, на третьем месте находится сборная Швейцарии (2-2-2).
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году - в Казани.
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|27
|22
|73
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|5
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|4
|6
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|12
|Италия
|1
|0
|0
|1
|14
|Норвегия
|0
|2
|1
|3
|15
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|16
|Япония
|0
|1
|2
|3
|17
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|17
|Швеция
|0
|0
|1
|1