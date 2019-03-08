Лыжники Терентьев и Мацокина завоевали золото Универсиады в смешанном командном спринте

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина завоевали золото в смешанном командном спринте классическим стиле на Универсиаде в Красноярске.

Они преодолели дистанцию в 10 км за 22 минуты 11,37 секунды. Серебро завоевали россияне Андрей Собакарев и Полина Некрасова (отставание - 10,65 секунды), бронза досталась финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере (+17,89).

Терентьев является чемпионом мира среди юниоров 2019 года в спринте, ранее на Универсиаде в Красноярске он выиграл золото в спринте. Мацокина является двукратным серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года (эстафета и спринт). На Универсиаде в Красноярске она ранее завоевала серебряную награду в спринте.

Сборная России обновила рекорд по количеству завоеванных наград на одной Универсиаде. На данный момент в активе сборной России 73 медали (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые). Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 71 (29-27-15) награду.

В медальном зачете Универсиады в Красноярске лидирует сборная России, на втором месте располагается команда Южной Кореи (6-2-4), третьими идут швейцарцы (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.