Лыжники Терентьев и Мацокина завоевали золото Универсиады в смешанном командном спринте

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина завоевали золото в смешанном командном спринте классическим стиле на Универсиаде в Красноярске.
Они преодолели дистанцию в 10 км за 22 минуты 11,37 секунды. Серебро завоевали россияне Андрей Собакарев и Полина Некрасова (отставание - 10,65 секунды), бронза досталась финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере (+17,89).
Терентьев является чемпионом мира среди юниоров 2019 года в спринте, ранее на Универсиаде в Красноярске он выиграл золото в спринте. Мацокина является двукратным серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года (эстафета и спринт). На Универсиаде в Красноярске она ранее завоевала серебряную награду в спринте.
Сборная России обновила рекорд по количеству завоеванных наград на одной Универсиаде. На данный момент в активе сборной России 73 медали (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые). Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 71 (29-27-15) награду.
В медальном зачете Универсиады в Красноярске лидирует сборная России, на втором месте располагается команда Южной Кореи (6-2-4), третьими идут швейцарцы (2-2-2).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|27
|22
|73
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|5
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|4
|6
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|12
|Италия
|1
|0
|0
|1
|14
|Норвегия
|0
|2
|1
|3
|15
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|16
|Япония
|0
|1
|2
|3
|17
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|17
|Швеция
|0
|0
|1
|1