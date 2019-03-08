Россияне сыграют с финнами в полуфинале турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею с мячом со счетом 7:2 обыграла команду Швеции в матче группового турнира на Универсиаде в Красноярске.

Мячи в составе российской команды забили Михаил Сергеев (11-я минута), Сергей Ган (27, 68, 71), Богдан Павенский (32, 50) и Семен Чупин (39). У шведов отличились Кристиан Фром (47) и Август Элебринг (78).

Россияне одержали четвертую победу и заняли в группе первое место, набрав восемь очков. Сборная Швеции заняла вторую позицию с шестью очками. Третьими стали норвежцы (2), четвертыми - финны (2), пятое место заняла команда Казахстана (2).

В полуфинале сборная России сыграет с командой Финляндии, шведы сыграют с норвежцами. Оба матча состоятся в субботу. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье.

Универсиада завершится 12 марта.