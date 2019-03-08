Гимнастка Еремина планирует полностью восстановить спортивную форму после травмы за год

ПЕНЗА, 8 марта. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по спортивной гимнастке Елена Еремина, пропустившая прошлый сезон из-за повреждения поясничных позвонков, планирует полностью восстановить спортивную форму в течение года. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе 17-летняя Еремина стала бронзовым призером в составе команды Санкт-Петербурга и заняла 15-е место по итогам выступлений в многоборье.

"Мне еще не полностью удалось восстановиться, на чемпионате России я показывала минимальную программу в многоборье, чтобы выйти первый раз после большого перерыва. Каждые три месяца я прохожу обследование, пока что у меня все хорошо, надеюсь, что так и будет в дальнейшем. Сейчас я набираю свою форму, думаю, что в этом году я точно восстановлюсь", - сказала Еремина, добавив, что постепенно будет усложнять свою программу.

Тренеры остались довольны выступлением Ереминой на чемпионате России. "Мы просто хотели ее посмотреть с облегченной программой, она молодец. Но ждать, что она здесь кого-то удивит, даже не приходилось", - сказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.