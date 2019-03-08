Горнолыжник Кузнецов завоевал золото в гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов занял первое место в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 55,51 секунды. Вторым стал итальянец Альберто Бленьини (отставание - 0,52 секунды), третьим - швейцарец Ливио Симоне (+0,70). Россиянин Алексей Овчинников занял восьмое место (+1,53), Денис Воробьев - 18-е (+3,64).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.