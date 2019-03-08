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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Горнолыжник Кузнецов завоевал золото в гигантском слаломе на Универсиаде

Вторым стал итальянец Альберто Бленьини, третьим - швейцарец Ливио Симоне
Иван Кузнецов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Иван Кузнецов
© Михаил Терещенко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов занял первое место в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 55,51 секунды. Вторым стал итальянец Альберто Бленьини (отставание - 0,52 секунды), третьим - швейцарец Ливио Симоне (+0,70). Россиянин Алексей Овчинников занял восьмое место (+1,53), Денис Воробьев - 18-е (+3,64).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25272274
2Южная Корея62412
3Швейцария2237
4Австрия2103
5Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1146
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
8Италия1102
12Канада1012
13Германия1001
14Норвегия0213
15Казахстан0134
16Япония0123
17Грузия0011
17Швеция0011
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