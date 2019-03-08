Горнолыжник Кузнецов завоевал золото в гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов занял первое место в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.
По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 55,51 секунды. Вторым стал итальянец Альберто Бленьини (отставание - 0,52 секунды), третьим - швейцарец Ливио Симоне (+0,70). Россиянин Алексей Овчинников занял восьмое место (+1,53), Денис Воробьев - 18-е (+3,64).
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|25
|27
|22
|74
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|5
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|4
|6
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|8
|Италия
|1
|1
|0
|2
|12
|Канада
|1
|0
|1
|2
|13
|Германия
|1
|0
|0
|1
|14
|Норвегия
|0
|2
|1
|3
|15
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|16
|Япония
|0
|1
|2
|3
|17
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|17
|Швеция
|0
|0
|1
|1