фигуристка Оганесян: деревня Универсиады расцвела в Международный женский день

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Деревня Всемирных студенческих игр в Красноярске расцвела в Международный женский день - всех девушек с утра поздравили цветами. Об этом ТАСС рассказала капитан самарской команды по синхронному фигурному катанию Dream Team Армине Оганисян.

В соревнованиях по синхронному катанию на Всемирных студенческих играх принимают участие четыре команды. После короткой программы лидирует финский коллектив Team Unique (85,49 балал), на втором месте идет команда "Татарстан" (82,23), на третьем - финская команда Marigold Ice Unity (81,50), на четвертом - Dream Team (39,23).

"Для спортсменов праздники проходят не особо заметно, тем более сейчас здесь, в Красноярске, где у нас такой важный старт - Универсиада, - рассказала Оганисян. - Сегодня у нас была ранняя тренировка, но потом мы пришли на завтрак, и тут мир для нас просто расцвел - нас встречали молодые люди с цветами, вокруг вазы с тюльпанами. Это было прекрасное утро. Даже если у кого-то из нас не было праздничного настроения, то нам его создали".

Фигуристка отметила, что времени праздновать у команд нет. "Вечером еще одна тренировка, а завтра произвольная программа. Она у нас своеобразная, посвящена французской революции, в короткой мы катаемся под танго "Роксанн". Мы долго собирались ее взять, в этом году это случилось - это танец страсти, нам уже знакомо чувство любви, мы взрослые", - рассказала капитан Dream Team.

В выступлении в короткой программе один из трех молодых людей команды допустил падение. "Ну и что - даже на Олимпиаде люди падают, а Даня у нас первый сезон катается, мы даже не подумаем его ругать, он очень старается. В нашей команде всегда мальчики, хотя в некоторых других ребят не берут. Мы считаем, что в танго без мужчин - никуда", - сказала Оганисян.

Произвольные программы команды по синхронному катанию представят 9 марта. Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.