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НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Первой звездой игрового дня стал форвард "Миннесоты" Джейсон Цукер, третьей - голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей
Александр Радулов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 8 марта. Российский форвард "Далласа" Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против "Колорадо" (4:0) российский нападающий оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ.

Первой звездой игрового дня стал форвард "Миннесоты" Джейсон Цукер, который в матче с "Тампой" (3:0) забросил три шайбы.

Третьей звездой признан голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей, оформивший четвертый шатаут в сезоне, отразив 25 бросков в матче против "Коламбуса" (3:0).

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