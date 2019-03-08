Головин: дело Кокорина и Мамаева слишком затянулось

МОНАКО, 8 марта. /ТАСС/. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев виноваты в том, что сделали, но разбирательство их дела слишком затянулось. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

"Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали, но все происходящее сейчас - это точно не нормально, дело сильно затянулось, - сказал Головин. - Там, откуда я родом, я столько раз видел, как люди дерутся пьяными, не пойми что происходит, но никто не сажает никого. А здесь же все очень затянулось, на мой взгляд".

Нападающий "Зенита" Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали у гостиницы "Пекин" на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". После результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи УК РФ "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Арест фигурантов дела о драке продлен до 8 апреля.