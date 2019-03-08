Головин: сборная России способна обыграть команду Бельгии в гостях

МОНАКО, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна обыграть команду Бельгии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам рассказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

Стартовые матчи отборочного турнира российская сборная проведет на выезде - 21 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют с бельгийцами, а 24 марта - с казахстанцами.

"Сейчас никто в нашей сборной не сомневается, что мы сможем обыграть бельгийцев в отборе к Евро. Вообще, уже нет никакой боязни какого-либо соперника, - сказал Головин. - Понятно, что там топовые игроки, но этот соперник нам абсолютно по зубам. После чемпионата мира появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия, Испания".

За сборную России Головин провел 25 матчей и забил три гола.