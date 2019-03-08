Фигуристка Турсынбаева отметила прогресс в результатах с возвращением к тренеру Тутберидзе

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева показывает прогресс в своих результатах после возвращения к сотрудничеству с российским тренером Этери Тутберидзе. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на Универсиаде в Красноярске.

19-летняя Турсынбаева набрала в короткой программе 67,57 балла и занимает промежуточное третье место. Спортсменка работала с Тутберидзе в 2012-2013 годах, после чего переехала работать в Торонто к канадскому тренеру Брайану Орсеру. В июне 2018 года стало известно, что фигуристка возобновила работу с российским специалистом.

"Возвращение к Тутберидзе повлияло на мои результаты - оценки стали выше, - рассказала Турсынбаева. - Четверной прыжок заставил меня работать еще больше - до чемпионата четырех континентов этого прыжка в моей программе никто не ждал, а теперь бежать некуда", - рассказала Турсынбаева.

Ученицы Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова в 14 лет владеют прыжками в четыре оборота - первая сделала два лутца в одной программе, вторая делает сальхов, тулуп и лутц. Турсынбаева на тренировке исполнила четверной прыжок в 18 лет - четверной сальхов в каскаде с тройным, попытка выполнить его на чемпионате четырех континентов - 2019 в Анахайме закончилась падением.

"Сегодня я недовольна своим выступлением из-за падения на первом прыжке - таких ошибок на тренировках я не допускала. Не знаю, в чем причина, но раскисать было нельзя. Завтра хочу сделать все, что запланировала - для меня Универсиада это такой же важный старт как чемпионат мира и турнир четырех континентов", - подчеркнула фигуристка.

Фигуристки представят произвольные программы на Универсиаде 9 марта.