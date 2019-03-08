Российские керлингистки вышли в полуфинал Универсиады, обыграв команду Швеции

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:5 обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа и вышла в полуфинал Универсиады, которая проходит в Красноярске. Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Российские керлингистки заняли второе место в группе, одержав семь побед при двух поражениях, и напрямую вышли в полуфинал турнира. Также прямую путевку в полуфинал получила команда Канады, занявшая первое место в группе, одержав семь побед и потерпев два поражения. Команды Швеции, Южной Кореи, Великобритании и Китая, расположившиеся с третьего по шестое место, сыграют в четвертьфинальных матчах.

На групповом этапе десять сборных - России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии - сыграли друг с другом по одному матчу.

Матчи стадии плей-офф турнира Универсиады по керлингу стартуют 9 марта, финал соревнований пройдет днем позднее. Универсиада завершится 12 марта.