СМИ: бывший тренер "Арсенала" Венгер может занять пост в ФИФА

ТАСС, 8 марта. Бывший главный тренер английского "Арсенала" француз Арсен Венгер может занять должность главы отдела технического развития Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание Le Parisien.

По информации источника, в обязанности 69-летнего специалиста в случае его прихода на пост будут входить изменения правил игры, технологические инновации и вопросы судейства. Отмечается, что Венгер не дал своего ответа и в ближайшее время проведет встречу в Цюрихе со специальным консультантом ФИФА и главой организации Джанни Инфантино.

Венгер возглавил "Арсенал" в сентябре 1996 года, а покинул клуб в мае 2018-го. Лондонский клуб под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижения Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с "Арсеналом" до финала Лиги чемпионов (2006).