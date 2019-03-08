Тренер: боец Магомедшарипов готов к чемпионскому поединку в UFC уже в 2019 году

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов готов к чемпионскому поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулегком весе уже в 2019 году. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Марк Генри.

Магомедшарипов 3 марта победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе. Бой состоял из трех раундов.

"Забит готов к такому бою. Для этого, конечно, необходимо провести полноценный тренировочный лагерь для подготовки к пятираундовому поединку. Бой со Стивенсом был необходим Забиту, он был достаточно непростым", - сказал Генри.

В активе Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА.