ХК "Сочи" намерен продлить контракт с главным тренером Зубовым

ТАСС, 8 марта. Руководство хоккейного клуба "Сочи" намерено продолжить сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Зубовым. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Воропаев.

"Сочи" в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил ярославскому "Локомотиву" с общим счетом 2-4. "Сочи" выбыл из турнира, но впервые в истории добился двух побед в серии.

"Этот сезон определенно можно внести команде в актив, прогресс ощутим, так как получилось закончить регулярный чемпионат на шестом месте, в то время как четверо наших прямых конкурентов заметно усилились. Также наконец-то получилось выдать хорошую по содержанию игру в плей-офф, выиграть дома, но "Локомотив" оказался более системной и организованной командой и победил нас за счет лучше проведенных вторых периодов. Перед клубом всегда стоит задача сыграть лучше, чем в предыдущий год, и есть определенные моменты, которые стоит улучшать", - заявил президент клуба.

"По вопросу контрактов с лидерами команды пока говорить рано: процесс идет, но кардинальных изменений не планируется. Касательно контракта Сергея Зубова, то желание продлить соглашение со специалистом есть", - добавил Воропаев.

Зубов в качестве хоккеиста является олимпийским чемпионом 1992 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли (1994, 1999). Специалист возглавлял санкт-петербургский СКА в 2015-2016 годах и дошел с командой до полуфинала Кубка Гагарина. Главным тренером "Сочи" стал в марте 2017 года, в прошлом сезоне команда под его руководством также вышла плей-офф, где уступила в первом раунде финскому "Йокериту" (1-4). Контракт Зубова истекает в марте этого года.