Бывший футболист "Арсенала" Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет

ТАСС, 8 марта. Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" и "Арсенал" Эмануэль Фримпонг завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Fichajes.com.

По информации источника, Фримпонг принял решение об окончании карьеры в связи с хроническими проблемами с коленом.

Фримпонг перешел в "Уфу" в сентябре 2014 года, подписав с клубом трехлетний контракт. За уфимскую команду футболист провел 28 матчей в разных турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В августе 2016 года игрок перешел в тульский "Арсенал", сыграв за команду четыре матча в разных турнирах.

Помимо тульского "Арсенала" и "Уфы", Фримпонг выступал за английские "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Чарльтон", "Фулхэм" и "Барнсли". Последними клубами футболиста были шведская "Эскильстуна" и кипрский "Эрмис". За сборную Ганы игрок провел один матч.