Директор "Ротора" считает, что "Волгоград-Арена" заслуженно признана лучшим стадионом года

"Волгоград-Арена" вполне заслуженно и справедливо победила в таком конкурсе. Это действительно потрясающее сооружение. Мы, как и все волгоградцы, им гордимся", - сказал Рекечинский. Он подчеркнул, что "играть на поле "Волгоград-Арены" легко и приятно, но еще и очень ответственно".

Накануне один из ведущих мировых порталов, посвященных футбольным стадионам, Stadium Database сообщил, что стадион "Волгоград-Арена" признан лучшей футбольной ареной 2018 года по итогам голосования болельщиков. Второе место заняла "Самара-Арена", третье - стадион "Нижний Новгород".

ВОЛГОГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный директор клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Ротор" из Волгограда Андрей Рекечинский считает заслуженным признание "Волгоград-Арены" лучшим стадионом 2018 года по результатам голосования болельщиков. Об этом он сообщил ТАСС.

"Ротор" пока не очень радует своих болельщиков, но первенство ФНЛ только возобновилось, и, надеюсь, поводов для радости в будущем будет больше. Болельщики верили в нас в самые тяжелые времена, и мы сделаем все, чтобы не подвести их ожидания", - сказал гендиректор волгоградского клуба. В настоящее время "Ротор" в турнирной таблице ФНЛ занимает с 29 очками 15-е место из 20 команд.

Пресс-служба ФГУП "Спорт-Ин", именно эта организация выступила заказчиком строительства стадиона к чемпионату мира - 2018 в Волгограде, также прокомментировала ТАСС победу "Волгоград-Арены" в конкурсе стадионов по версии болельщиков. "Мы очень гордимся, что весь труд многотысячного коллектива строителей, проектировщиков, эксплуатантов этого объекта получил столь высокую оценку авторитетного международного жюри", - сказал руководитель пресс-службы "Спорт-Ин" Александр Богомолов.

В настоящее время, до передачи сооружения областным властям, арена находится в оперативном управлении ФГУП "Спорт-Ин".

О стадионе

"Волгоград-Арена" - футбольный стадион международного уровня на 45 тыс. зрительских мест. Арена располагается на бровке берегового склона Волги, вблизи городского парка и Мамаева кургана. Ранее на ее месте находился Центральный городской стадион.

Внешний вид объекта представляет собой опрокинутый усеченный конус высотой 49,5 м и диаметром около 303 м. Стадион обладает вантовой системой кровли, несущими элементами которой являются стальные канаты. Арена имеет пятиэтажную структуру. Фасад выполнен в виде сетки из нержавеющей стали, его элементы визуально напоминают праздничный салют.

21 апреля 2018 года на стадионе "Волгоград-Арена" прошел первый официальный матч. В 34-м туре Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 "Ротор-Волгоград" обыграл владивостокский клуб "Луч-Энергия" со счетом 4:2. Арена является базовым домашним стадионом клуба "Ротор". Арена приняла четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1). 9 мая прошлого года на нем состоялся финальный матч Кубка России между "Тосно" из Ленинградской области и курским "Авангардом" (2:1).

Планируется, что в первом полугодии 2019 года арена перейдет в собственность Волгоградской области. В 2020-2023 годах финансирование объекта в размере 95% будет осуществляться из федерального бюджета.