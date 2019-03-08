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Нагорный стал чемпионом России по спортивной гимнастике в многоборье

Вторым стал Владислав Поляшов, третьим - Никита Игнатьев

ПЕНЗА, 8 марта. /ТАСС/. Никита Нагорный занял первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье. Соревнования проходят в Пензе.

22-летний Нагорный набрал 173,296 балла. Серебряным призером стал Владислав Поляшов (166,73). Третье место занял Никита Игнатьев, набравший 165,23 балла.

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. На чемпионате мира 2018 года в Дохе россиянин выиграл серебро (команды) и бронзу (личное многоборье).

Чемпионат России завершится 10 марта.

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