Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года. Соревнования проходят в Красноярске.

Российские спортсмены завоевали 78 медалей (27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). Национальная команда России стала недосягаемой для сборной Южной Кореи, занимающей второе место в зачете (6-3-4). После шестого медального дня на соревнованиях осталось разыграть 27 комплектов наград, в девяти из этих соревнований южнокорейские спортсмены не будут участвовать в борьбе за медали.

Ранее российская команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх, превзойдя собственное достижение на Универсиаде-2017. На Универсиаде в Алма-Ате в активе сборной России была 71 медаль (29-27-15).

Всего в пятницу российские спортсмены завоевали семь медалей - четыре золотые и три серебряные. Чемпионами Универсиады стали горнолыжник Иван Кузнецов (гигантский слалом), лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина (смешанный командный спринт классическим стилем), фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов (танцы на льду) и сноубордист Никита Автанеев (хафпайп). Серебряные медали в активе женской сборной России по хоккею с мячом, которая в финале уступила шведкам со счетом 3:5, лыжников Андрея Собакарева и Полины Некрасовой (смешанный командный спринт классическим стилем) и фигуристов Софьи Евдокимовой и Егора Базина (танцы на льду).

Кроме того, в пятницу определился соперник женской сборной России по хоккею в полуфинале, им стала команда США, в другом матче сыграют сборные Канады и Японии, встречи пройдут 10 марта, матч за третье место и финал - 11 марта. Женская сборная России по керлингу вышла в полуфинал турнира, а мужская команда не смогла выйти в плей-офф соревнований.

Соревнования завершатся 12 марта.