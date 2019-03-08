Российские фигуристы Попова и Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
По сумме за ритмический и произвольный танцы российский дуэт набрал 183,01 очка. Второе место заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин, набравшие 181,33 балла, третьими стали французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23). Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место (166,82).
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).
Попова и Мозгов являются серебряными призерами финала Кубка России сезона-2016/17. Также фигуристы трижды становились победителями этапов Гран-при среди юниоров.
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|26
|29
|22
|77
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|5
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|4
|9
|7
|Финляндия
|1
|1
|4
|6
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|8
|Италия
|1
|1
|0
|2
|12
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|12
|Канада
|1
|0
|1
|2
|14
|Германия
|1
|0
|0
|1
|15
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|16
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|17
|Япония
|0
|1
|2
|3
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1