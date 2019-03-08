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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские фигуристы Попова и Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде

Второе место заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин, третье - французы Аделина Галявиева и Луи Торон
Бетина Попова и Сергей Мозгов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Бетина Попова и Сергей Мозгов
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

По сумме за ритмический и произвольный танцы российский дуэт набрал 183,01 очка. Второе место заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин, набравшие 181,33 балла, третьими стали французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23). Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место (166,82).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).

Попова и Мозгов являются серебряными призерами финала Кубка России сезона-2016/17. Также фигуристы трижды становились победителями этапов Гран-при среди юниоров.

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия26292277
2Южная Корея62412
3Швейцария2237
4Австрия2103
5Белоруссия2002
6Франция1449
7Финляндия1146
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
8Италия1102
12Швеция1012
12Канада1012
14Германия1001
15Норвегия0224
16Казахстан0134
17Япония0123
18Грузия0011
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