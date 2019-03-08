Фигуристы Евдокимова и Базин эмоционально опустошены после выступления на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Серебряные призеры Универсиады в Красноярске российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин испытали эмоциональное опустошение по окончании турнира танцевальных дуэтов. Об этом спортсмены рассказали после проката произвольной программы.

Победителями Всемирных студенческих игр стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов, получившие в сумме двух программ 183,01 балла, Евдокимова и Егор Базин - вторые (181,33), на третьем месте французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23).

"Произвольная программа у нас всегда получалась эмоциональной, но сегодня мы допустили ошибку на шагах, - рассказал Базин. - Устали, это был долгий сезон - так долго за последние четыре года мы еще не катались. В какой-то момент нам даже стало уже не важно, какое место займем".

"Действительно, сейчас у нас какое-то эмоциональное опустошение, - призналась Евдокимова. - Мы знаем, что являемся запасными на чемпионат мира. Но, скорее всего, это был уже последний наш старт в сезоне - чувствуем расслабление и усталость".

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.