Родионенко: Нагорный в финале многоборья на чемпионате России был собран как никогда

ПЕНЗА, 8 марта. /ТАСС/. Тренеры высоко оценили выступление Никиты Нагорного на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный в пятницу стал чемпионом России по спортивной гимнастике в многоборье, набрав 173,296 балла. Серебряным призером стал Владислав Поляшов (166,73). Третье место занял Никита Игнатьев, набравший 165,23 балла.

"Он действительно сильнее. Как никогда был собран, все у него получалось. Он все выполнил", - сказала Родионенко.

"Если он будет дальше так выступать, надеемся, что, он, может быть, будет олимпийским чемпионом", - добавила собеседница агентства.

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. На чемпионате мира 2018 года в Дохе россиянин выиграл серебро (команды) и бронзу (личное многоборье).

Чемпионат России завершится 10 марта.