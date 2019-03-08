Фигуристка Попова рассказала, что выиграла Универсиаду на обезболивающих из-за травмы

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Бетины Поповой и Сергея Мозгова рада, что травма партнерши не помешала фигуристам выиграть соревнования на Универсиаде в Красноярске. Как рассказали фигуристы после победы журналистам, партнерша выступала в произвольной программе на заморозке и обезболивающих из-за травмы ноги.

Попова и Мозгов стали победителями с итоговой суммой 183,01 балла, вторые - россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (181,33), третьи - французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23).

"Это было непередаваемо, хотя и безумно тяжело, мы рады, что закончили, что доехали. На последний прокат сезона настрой был только один - просто "выжить", - рассказал Мозгов.

"Кроме маленькой ошибочки все было идеально, плюс это был самый эмоциональный прокат сезона, эту программу мы уже катать не будем. Сегодня мы выдали все, что могли, хотя еще за неделю до Универсиады я вообще не выходила на лед - было тяжело ходить, было до слез больно надевать коньки. Сегодня я каталась на заморозке и обезболивающих, вообще не была уверена в том, что смогу выступить, в последнюю неделю до старта у меня была истерика, что я подвожу всю команду, морально это очень тяжело", - призналась Попова.

Как рассказала фигуристка, у нее обострилась старая травма. "У меня были многочисленные надрывы ахилла, воспаление, бурсит, столько проблем всего в одной маленькой пятке, что лучше даже не вникать. А на первой тренировке Сергей так упал на бедро, что потом хромал. Так что перед победой мы ходили как два инвалида", - рассмеялась Попова.

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.