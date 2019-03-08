Чемпион России в многоборье гимнаст Нагорный считает, что выполнил свою программу на 50%

ПЕНЗА, 8 марта. /ТАСС/. Никита Нагорный, ставший в пятницу чемпионом России по спортивной гимнастике в многоборье, считает, что выполнил свою программу только наполовину. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

Нагорный в пятницу стал чемпионом России по спортивной гимнастике в многоборье, набрав 173,296 балла. Серебряным призером стал Владислав Поляшов (166,73). Третье место занял Никита Игнатьев, набравший 165,23 балла.

"К сожалению, не получилось выполнить то, что на сегодняшний день я себе назначил. Получилось только на 50%. Были ошибки в упражнениях на коне, на кольцах и на брусьях", - сказал Нагорный, добавив, что тем не менее в целом доволен своим результатом.

"Я уже давно не выступаю ради баллов, когда смотришь во время выступления на оценки, пытаешься математически их как-то подсчитать и понять, что нужно делать дальше. Конкуренция, конечно, мотивирует, но иногда есть такие цели в голове, которые мотивируют гораздо больше", - отметил он.

По словам Нагорного, он планирует выступить в марте на этапе Кубка мира в Бирмингеме и рассматривает возможность немного усилить программу по ряду упражнений к этому соревнованию.

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. На чемпионате мира 2018 года в Дохе россиянин выиграл серебро (команды) и бронзу (личное многоборье).