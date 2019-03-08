Свищев: результаты россиян на Универсиаде говорят об уровне студенческого спорта в стране

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на Универсиаде в Красноярске говорят о высоком уровне развития студенческого спорта в стране. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В пятницу сборная России досрочно стала победителем общего медального зачета на Универсиаде в Красноярске, завоевав 78 медалей (27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). Команда России стала недосягаемой для сборной Южной Кореи, занимающей второе место в зачете (6-3-4). Ранее российская команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх, превзойдя собственное достижение на Универсиаде-2017, где была завоевана 71 медаль (29-27-15).

"Уровень проведения Универсиады - пример для будущих организаторов подобных соревнований, - сказал Свищев. - Игры останутся в памяти, останется огромное наследие - таким комплексам может позавидовать любая страна. У нас на высоком уровне развивается студенческий спорт, этого не нужно стесняться, нужно побеждать. Для наших спортсменов Универсиада станет хорошей подготовкой для будущего участия в крупнейших международных турнирах".

"Необходимо гордиться мероприятием такого высокого уровня", - добавил собеседник агентства.

Соревнования завершатся 12 марта.