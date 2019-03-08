СКА обыграл "Спартак" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил московский "Спартак" со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Москве.

В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев (36-я минута) и Сергей Плотников (57). У "Спартака" отличился Илья Зубов (59). Гусев, являющийся лучшим бомбардиром СКА в плей-офф, набрал очки в четвертом матче подряд, всего на счету 26-летнего нападающего 6 очков (3 шайбы + 3 голевые передачи).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Таким образом, определились все участники 1/4 финала плей-офф КХЛ от Западной конференции - СКА сыграет с ярославским "Локомотивом", а московское "Динамо" встретится с ЦСКА. Первые матчи пройдут 13 марта.

"Спартак" проиграл СКА в десятой домашней игре подряд, последний раз столичный клуб одерживал победу на домашнем льду 30 ноября 2012 года (6:1). Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде - в сезоне-2008/09 "Спартак" выиграл со счетом 3-0, в сезоне-2010/11 - проиграл со счетом 0-4.

СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб вышел в девятый раз. Клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17). "Спартак" играл в плей-офф КХЛ в пятый раз, преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10).