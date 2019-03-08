Серебряный призер ОИ-2016 гимнаст Куксенков завершил карьеру

ПЕНЗА, 8 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года гимнаст Николай Куксенков завершил спортивную карьеру в возрасте 29 лет. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Родионенко.

"Он закончил спортивную карьеру", - отметил Родионенко.

По словам старшего тренера сборной Валентины Родионенко, гимнаст сейчас занимается тренерской работой. "Он практически на тренерской работе сейчас. Ему почти 30 лет", - сказала собеседница агентства.

Куксенков до 2012 года выступал за сборную Украины, в составе которой завоевал две бронзовые медали чемпионата Европы (2009, 2011), золото и серебро Универсиады-2011. В составе сборной России он стал чемпионом Европейских игр (2015), трехкратным победителем чемпионатов Европы (2014, 2016, 2018), серебряным призером чемпионата мира (2018) в командном первенстве. Также в его активе три золота на Универсиаде - 2013 (команда, индивидуальное многоборье, упражнения на коне). На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Куксенков был капитаном российской сборной по спортивной гимнастике, он завоевал серебряную медаль в командном многоборье.