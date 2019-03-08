Гимнаст Далалоян не выступал в финале многоборья на чемпионате России из-за недомогания

ПЕНЗА, 8 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Артур Далалоян не выступал в финале многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за недомогания. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Родионенко.

На чемпионате России прошлого года Далалоян завоевал золотую медаль в многоборье. На чемпионате России 2019 года, который проходит в Пензе, он стал серебряным призером в составе команды "Москва-1".

"Он немного заболел, и его сняли [с финала многоборья]", - сказал собеседник.

По его словам, Далалоян выступит на чемпионате в финальных соревнованиях на отдельных видах. "У него два вида - опорный прыжок и упражнения на кольцах", - добавил Родионенко.

Спортсмен также готовится к выступлению на чемпионате Европы, отметил тренер.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.