Воробьев: хоккеисты СКА сплотились после двух поражений от "Спартака" в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игроки петербургского СКА сумели сплотиться после поражений в двух первых матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" и одержать итоговую победу в противостоянии. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер СКА Илья Воробьев.

В пятницу СКА в Москве переиграл "Спартак" в шестом матче серии со счетом 2:1 и одержал победу в противостоянии (4-2).

"Хорошая серия, сегодня игра тоже была хорошая, от ножа. Забили гол с добивания, реализовали контратаку, в конце был штурм, выстояли. Серия показала характер команды, начало было ужасное, но переломили, сплотились. Психологически первая серия очень сложная, надеемся и верим, что ребята прибавят", - сказал Воробьев.

В следующем раунде СКА встретится с ярославским "Локомотивом". "Локомотив" - молодая агрессивная команда, нам придется тяжело", - отметил главный тренер СКА.

В третьем матче серии со "Спартаком" удаление до конца игры получил вратарь петербуржцев Игорь Шестеркин, который до конца противостояния на льду не появлялся. "У Шестеркина нормальное психологическое состояние, так сложилась серия, в приоритете - команда", - сказал Воробьев.

По ходу сезона капитаном СКА вместо Павла Дацюка стал Евгений Кетов, который пропустил серию первого раунда плей-офф из-за травмы. "Дацюк останется капитаном с возвращением Евгения Кетова", - заключил главный тренер СКА.