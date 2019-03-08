Плотников: хоккеисты СКА должны быть единой командой в плей-офф

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского СКА должны быть единой командой в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сказал нападающий СКА Сергей Плотников.

В пятницу СКА победил московский "Спартак" со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в четвертьфинал турнира (общий счет 4-2). Встреча прошла в Москве.

"Интерес плей-офф в том, что все происходит не так, как все задумывают, - сказал Плотников. - Я думаю, что теперь нам нужно задуматься на будущее, что с нами все будут рубиться и биться до конца, и мы после этих игр будем готовы ко всему. В плей-офф мне не важно, кто забивает, самое главное, чтобы мы выигрывали: забил я - хорошо, забил мой партнер - еще лучше. Немного непонятная ситуация: "Спартак" из игры в игру забивает нам в конце - мы все разбираем и не можем понять, почему это происходит, но, слава богу, что счет в нашу пользу и мы идем дальше".

"Мы говорили о коротких хороших сменах, чтобы выходить правильно, чтобы правильно меняться, чтобы один игрок заменял другого на дальнем борту, чтобы не проходили эти длинные передачи - мы это обговаривали, и это нам сегодня помогло. Сейчас все поменялось, ребята стали заводить друг друга, говорить, помогать друг другу - не только на льду, но и вне его, на скамейке, везде. Это хорошо на будущее, к следующей серии, чтобы мы понимали, к чему мы идем, и должны быть все вместе, как один кулак", - подчеркнул Плотников.

В следующем раунде СКА встретится с ярославским "Локомотивом". "Мы уже не первый раз встречаемся с "Локомотивом", поэтому не думаю, что эта серия будет для меня особенной. Конечно, в моей памяти есть место, где нишу занял "Локомотив", но никаких поблажек не будет. Мы будем играть в полную и, думаю, на льду не будет друзей, как и в этой серии", - заключил Плотников, который выступал за "Локомотив" в 2012-2015 годах.

СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб вышел в девятый раз. Клуб из Санкт- Петербурга является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).