СМИ: новым владельцем клуба КХЛ "Слован" может стать чешский предприниматель

ТАСС, 8 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) братиславский "Слован" может быть выкуплен чешским предпринимателем Петром Келлнером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на словацкий портал Sport.sk.

Келлнер принадлежит контрольный пакет акций международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group N.V, в рейтинге журнала Forbes в 2018 году состояние предпринимателя оценивалось в $15,5 млрд. Отмечается, что в пресс-службе финансовой компании отказались комментировать возможную сделку.

Ранее сообщалось, что "Слован" может быть исключен из состава КХЛ из-за проблем с финансированием. Стратегия лиги направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра". Рейтинг КХЛ формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.

В завершившемся регулярном чемпионате "Слован" завершил сезон на последнем, 12-м месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 33 очка после 62 матчей. Команда из Братиславы впервые в истории лиги закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб - минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с "Йокеритом" (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.

"Слован" выступает в КХЛ с сезона-2012/13. За семь сезонов команда дважды выходила в плей-офф, где не сумела выиграть ни одного матча.