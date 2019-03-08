Дацюк понимал, что легкой прогулки в серии плей-офф КХЛ со "Спартаком" для СКА не будет

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Капитан петербургского СКА Павел Дацюк понимал, что серия первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" не будет для его команды легкой прогулкой. Об этом Дацюк рассказал журналистам.

В пятницу СКА на выезде переиграл "Спартак" в шестом матче серии со счетом 2:1 и одержал победу в противостоянии (4-2). Первые две встречи выиграл "Спартак".

"Много не забрасывали, из-за этого такие нервные игры получились. "Спартак" хорошо играл - самоотверженно, раскрепощенно, друг другу помогали. Чувствовалось, что трибуны их подгоняли, они очень хорошо катались и здорово играли. При счете 0:2 в серии надо было психологически перестроиться, играть спокойнее и увереннее", - сказал Дацюк.

"Такие серии помогают сплотиться, дают стимул, поддержку и веру друг в друга. Перед серией сразу сказал, что прогулки легкой не будет. "Спартак" по сезону хорошо играл", - добавил капитан СКА.

В следующем раунде СКА сыграет с ярославским "Локомотивом". "Локомотив" хорошо системно играет. Тоже придется много поработать", - заключил Дацюк.

СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб вышел в девятый раз. Клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).