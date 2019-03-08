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Чемпионат мира по биатлону-2019

Тренер Юрловой-Перхт уверен, что биатлонистка поборется за медаль в пасьюте на ЧМ

Россиянка заняла в спринте восьмое место
Екатерина Юрлова-Перхт EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© EPA-EFE/Anders Wiklund

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 8 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт будет в числе претенденток на медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом ТАСС заявил отец спортсменки, ее личный тренер Виктор Юрлов.

В пятницу Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок в спринте, заняв восьмое место с одним промахом. От занявшей третье место немки Лауры Дальмайер ее отделили менее 20 секунд.

"Ее выступление оставило хорошее впечатление, ход она показала достойный, - сказал Юрлов. - Медаль мог обеспечить любой выстрел, и при удачном стечении обстоятельств она могла бы быть сегодня в тройке. В пасьюте, если все сложится, она может побороться за медаль".

"На данный момент ее настрой и форма позволяют ей претендовать на это. Она показала, что ходом не слабее остальных и может бороться за призовые места. У нас есть хорошее предчувствие", - добавил он.

Гонка преследования пройдет в воскресенье, 10 марта. Чемпионат мира продлится до 17 марта.

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