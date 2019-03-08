День рекордов. Сборная России обеспечила себе победу в медальном зачете Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала в шестой день зимней Универсиады в Красноярске семь медалей и досрочно одержала победу в общекомандном зачете. В пятницу было разыграно шесть комплектов наград.

Тяжело было представить лучшее начало соревновательного дня Студенческих игр. В первом же старте российские спортсмены завоевали золотые и серебряные награды - отличились лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, а также Андрей Собакарев и Полина Некрасова, ставшие первыми и вторыми соответственно в смешанном спринте классическим стилем. Благодаря данному результату сборная России обновила рекорд по количеству завоеванных медалей на зимних Универсиадах. Предыдущий рекорд также принадлежал российским спортсменам и был установлен на прошлых Студенческих играх в Алма-Ате (71 награда).

После окончания гонки Мацокина больше радовалась не золотой медали, а тому, что оба российских дуэта смогли попасть на пьедестал почета. "Гонка была достаточно сложной, очень хотелось, чтобы две наши команды попали в медали, - сказала спортсменка в беседе с журналистами. - Очень рада, что все получилось и обе российские команды в призах, парни сегодня сработали хорошо, благодарна Саше Терентьеву - моему напарнику по команде. С самого начала решила пойти на всю силу, рада, что мне хватило этого задела".

Порадовали болельщиков горнолыжник Иван Кузнецов и сноубордист Никита Автанеев. Первый одержал победу в гигантском слаломе, второй - в хафпайпе.

Успехи в фигурном катании

Символично, что именно в Международный женский день на Универсиаде стартовали состязания фигуристок в одиночном катании. После короткой программы в лидеры турнира благодаря безошибочному выступлению вырвалась японка Маи Михара, набравшая рекордные в карьере 75,92 балла. Хорошие шансы на промежуточное первое место имела россиянка Станислава Константинова, однако спортсменка, чисто исполнив прыжковую часть программы, потеряла значительное количество очков на вращениях и дорожке шагов, в итоге россиянка занимает второе место с результатом 70,25 балла. Третьей идет японка Хина Такено (67,69).

После короткой программы Константинова в беседе с журналистами призналась, что забыла о празднике. "Сегодня выступать, я в четыре утра бегу на тренировку, вдруг ребята-волонтеры кричат мне: "С праздником!", - рассказала фигуристка. - Я чуть было в ответ не крикнула им: "Вас тоже". Я поздравляю всех женщин".

Вторая представительница России в женском одиночном турнире Мария Сотскова в пятницу выступила неудачно. Фигуристка допустила падение на тройном лутце и набрала 58,43 балла. Промежуточный результат - седьмое место.

В ходе общения с прессой Сотскова не смогла найти объяснения допущенной ошибке. "Сегодня у меня не получился каскад, почему - пока не могу объяснить, выходила с боевым и позитивным настроем, - сказала она. - Перед завтрашним выступлением попробую понять, что произошло, я поставила задачу доказать себе, что могу кататься чисто, что могу бороться. Думаю, что причины моего неудачного сезона в совокупности эмоционального и физического взросления, люди - не роботы".

Куда более успешными для сборной России получились соревнования в танцах на льду. Дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова с суммарным результатом 183,01 балла принес национальной команде первое золото в фигурном катании на текущих Студенческих играх. Вторым стал танцевальный дуэт Софьи Евдокимовой и Егора Базина (181,33), третье место заняли французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23).

После проката Попова сообщила, что выступала на Универсиаде с травмой. "Сегодня мы выдали все, что могли, хотя еще за неделю до Универсиады я вообще не выходила на лед - было тяжело ходить, было до слез больно надевать коньки, - сказала фигуристка. - Сегодня я каталась на заморозке и обезболивающих, вообще не была уверена в том, что смогу выступить, в последнюю неделю до старта у меня была истерика, что я подвожу всю команду, морально это очень тяжело".

Обидное серебро в хоккее с мячом

Мужская сборная России по хоккею с мячом победила шведов со счетом 7:2 в матче группового этапа и пробилась в полуфинал, в котором в субботу сыграет с командой Финляндии. Женская команда по хоккею с шайбой одержала победу над сборной Канады и также вышла в полуфинал Студенческих игр. Соперницами российских хоккеисток на пути к финалу станут американки, которых подопечные Алексея Чистякова разгромили со счетом 10:0 в матче группового этапа.

Также в полуфинал квалифицировались керлингистки, соперницы россиянок определятся позднее после встреч 1/4 финала между сборными Канады и Великобритании, а также Южной Кореи и Китая. А вот мужская сборная России по керлингу проиграла оставшиеся встречи группового этапа и завершила борьбу на турнире.

Женская сборная России по хоккею с мячом в финале проиграла команде Швеции и довольствовалась серебряными наградами Универсиады. Россиянки вели в счете большую часть встречи, однако не смогли удержать преимущество в самой концовке матча. Судьбу встречи на последних минутах решил пенальти в ворота российской команды, который реализовала Ида Фриман. Пропущенный гол надломил российскую сборную, уже в добавленное ко второму тайму время Матильда Свенлер точным броском установила окончательный счет - 3:5.

Президент Международной федерации хоккея с мячом и глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в беседе с ТАСС заявил, что считает выступление российских хоккеисток на Универсиаде достойным. "Неприятно, что наши спортсменки уступили в финале турнира, но, видимо, уровень шведок просто оказался выше, чем у нас, поэтому нужно продолжать учиться, работать. Девчонки молодцы, здорово сыграли, но сегодня немного не хватило сил, считаю, что сборная показала достойный результат, хотя в этот раз выиграть у нашей команды и не получилось", - сказал он.

По итогам шестого медального дня Универсиады сборная России завоевала 78 наград (27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые) и досрочно обеспечила себе победу в общекомандном зачете Игр. Однако у российских спортсменов есть еще один повод продолжать бороться в полную силу. Ведь от рекорда по золотым медалям на одной зимней Универсиаде национальную команду отделяют всего три награды.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.