Сейранов: сборная России выиграла медальный зачет Универсиады за счет глубокого резерва

В пятницу российские спортсмены завоевали четыре золотые награды и три серебряные, что позволило досрочно выиграть медальный зачет Универсиады в Красноярске. В активе сборной России 78 медалей (27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые).

"Конечно, радостно и приятно. Главный плюс в том, что эти медали положительно влияют на ребят, которые ничего не завоевывают, например, на этапах Кубка мира. Здесь они почувствовали вкус побед, они уедут с осознанием того, что у них есть победы. Это придаст им силу и уверенность на будущее, они будут смотреть туда с оптимизмом", - заявил Сейранов.

"Многие говорят, что не очень интересно следить за Универсиадой из-за доминирования россиян. Корейцы привезли сильный состав в шорт-треке, у шведок сильная сборная в бенди, поляки выиграли медали в сноуборде, а наши сильны, например, в лыжах и биатлоне, потому что у нас есть сильный, глубокий резерв. У нас работает сложившаяся с советских времен система подготовки резерва, это студенты, которые являются третьими-четвертыми номерами в своих сборных. Наши соперники привозят те сборные, которые могут", - добавил Сейранов.

Ранее российская команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх, превзойдя собственное достижение на Универсиаде-2017. На Универсиаде в Алма-Ате в активе сборной России была 71 медаль (29-27-15).

Студенческие игры в Красноярске завершатся 12 марта.