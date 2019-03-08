Около 3 тыс. человек посетили открытие первенства Европы по боксу во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек посетили открытие первенства Европы по боксу среди спортсменов от 19 до 22 лет, которое стартовало во Владикавказе в пятницу и продлится до 17 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Северной Осетии.

"Для России такой старт очень важен, потому что он дает возможность еще больше раскрыть ребят, увидеть, кто на что способен, кто пойдет по олимпийскому боксу, кто по профессиональному. Очень радует, что первенство проходит во Владикавказе, потому что этого хотел не только я, но и многие болельщики Мурата Гассиева (экс-чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Северной Осетии - прим. ТАСС). Владикавказ - это кузница боксеров, откуда идут настоящие победители", - рассказал журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Открылось первенство в спорткомплексе "Манеж" видеороликом с кратким знакомством с историей Северной Осетии. После этого мужские составы ансамблей республики исполнили массовый танец. Затем на двух рингах танцоры показали импровизированные бои с кинжалами. Старт соревнованиям дал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Желаю участникам соревнований красивых побед, а болельщикам и гостям нашей республики приятного пребывания на осетинской земле и великолепного праздника спорта", - сказал он.

Спортсмены из 39 стран

Участниками первенства стали 240 спортсменов из 39 стран. Сборную России представят 20 спортсменов, по десять среди юниоров и юниорок. В организации первенства задействованы 120 волонтеров. По словам министра физической культуры и спорта Северной Осетии Владимира Габулова, их количество будет увеличиваться.

"Волонтеры - это важная составляющая проведения такого уровня мероприятия, они всегда находятся в контакте с делегациями, с болельщиками, с прессой. Помимо того, что они оказывают помощь, они создают настроение мероприятия", - сказал Габулов.

Почетными гостями мероприятия стали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, делегации из регионов СКФО и городов РФ, а также именитые спортсмены, среди которых Мурат Гассиев, которого публика приветствовала особенно тепло. "Мне приятно, что в моей родной республике проходят соревнования такого масштаба, надеюсь, это только начало. Приятно, что наша молодежь стала заниматься спортом и ведет здоровый образ жизни", - сказал Гассиев в общении с журналистами.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта РФ, правительство Северной Осетии, Федерация бокса России и Федерация бокса Северной Осетии.