Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро чемпионата мира в Канаде

ТАСС, 8 марта. Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в канадском Уистлере. 24-летний спортсмен по итогам четырех попыток проиграл победителю 0,51 секунды.

Чемпионом мира в четвертый раз подряд и в шестой раз в общей сложности стал латвиец Мартинс Дукурс (3.28,11), которому принадлежит рекорд по числу золотых медалей мировых первенств. Третье место занял олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,88). Победитель Кубка мира прошедшего сезона россиянин Александр Третьяков занял шестое место (+1,13).

Трегубов, который на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане завоевал серебряную медаль, на втором чемпионате мира подряд занимает место в призовой тройке, в 2017 году он стал третьим. Помимо Трегубова, на подиум чемпионатов мира из российских скелетонистов поднимались Третьяков (одна победа, три вторых места и одно третье) и Сергей Чудинов (третье место в 2013 году).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в ночь на 10 марта по московскому времени соревнованиями бобслеистов в четверках.