Чабан: отсутствие медали ЧМ не умаляет заслуг Третьякова, отлично выступившего в сезоне

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский скелетонист Александр Третьяков остался без медали чемпионата мира в канадском Уистлере, однако отсутствие награды главного старта сезона нисколько не умаляет заслуг спортсмена, сумевшего стать первым в общем зачете Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Чемпионом мира стал латвиец Мартинс Дукурс (3.28,11), которому принадлежит рекорд по числу золотых медалей мировых первенств (6). Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место, по итогам четырех попыток проиграв победителю 0,51 секунды. Третьим стал олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,88). Обладатель Кубка мира сезона-2018/19 россиянин Александр Третьяков занял шестое место (+1,13).

"Почему не удалось завоевать медаль турнира обладателю Кубка мира Третьякову? Александр в первом и третьем заездах совершил определенные ошибки на трассе, которые дали возможность его соперникам показать более быстрые секунды. Второй и четвертый заезды Третьякову, в принципе, удались, но отыграть отставание в итоге ему так и не удалось. Но это спорт, медалей всего три на кону, не каждому желающему они достанутся", - заметил Чабан.

"Все это ни в коей мере не умаляет заслуг Третьякова, который провел отличный сезон и выиграл Кубок мира. Но чемпионат мира - это отдельное соревнование", - подчеркнул главный тренер.

Победитель Игр-2014 Третьяков является единственным российским скелетонистом, которому удалось стать чемпионом мира. Это произошло в 2013 году в швейцарском Санкт-Морице. Также в его активе есть три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.