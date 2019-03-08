"Химки" проиграли "Басконии" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл испанской "Басконии" со счетом 86:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Химок" Малкольм Томас, в его активе 19 очков.

В турнирной таблице "Химки" занимают 13-е место, одержав девять побед. От восьмого места, которое дает право сыграть в плей-офф, подмосковную команду за пять туров до конца чемпионата отделяет четыре победы. "Баскония" с 13 победами идет шестой.

В следующем туре "Химки" 14 марта примут испанский "Реал", "Баскония" 15 марта также дома сыграет с черногорским клубом "Будучность".