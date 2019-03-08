Двумя матчами стартует 19-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Двумя встречами начнется программа 19-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Московский ЦСКА примет казанский "Рубин", а самарские "Крылья Советов" - красноярский "Енисей".

Матч между ЦСКА и "Рубином" пройдет на "ВЭБ-Арене", вмещающей около 30 тыс. зрителей, и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт- Петербурга. Его ассистентами будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

В первом матче чемпионата после зимней паузы "Рубин" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" благодаря голу вышедшего на замену Артура Загитова. В состав команды Курбана Бердыева на ту встречу не попал ни один легионер. ЦСКА в перенесенном гостевом матче с тульским "Арсеналом" в Грозном уступил сопернику со счетом 0:2. Казанцы в среду также провели ответную игру 1/4 финала Кубка, в которой проиграли московскому "Локомотиву" (0:1) и завершили борьбу за трофей.

Матч первого круга между этими командами в Казани завершился вничью - 1:1. В предыдущем сезоне "Рубин" и ЦСКА обменялись гостевыми победами. Армейцы не выигрывают дома у казанской команды с 2015 года. Всего в чемпионатах России клубы провели между собой 33 матча, в которых 17 побед одержали армейцы, 10 - казанцы, еще шесть встреч закончились вничью.

После 18 сыгранных матчей ЦСКА с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Рубин" находится на шестой позиции (28 очков). В межсезонье казанцев покинули лучший бомбардир команды в нынешнем чемпионате Сердар Азмун, перешедший в "Зенит", и защитник сборной России Федор Кудряшов, который решил продолжить карьеру в турецком "Истанбуле". ЦСКА отдал в аренду полузащитников Хетага Хосонова, Александра Макарова, Ивана Олейникова и нападающего Тимур Жамалетдинова. Армейцы также на правах аренды приобрели защитника Игоря Дивеева.

Из-за травм московскому клубу в предстоящем матче не помогут полузащитники Алан Дзагоев, выбывший до конца сезона, и Константин Кучаев. Вернулся в общую группу после годичного отсутствия игрок обороны Виктор Васин. Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Кирилл Набабкин. В составе "Рубина" под вопросом участие в матче защитника Владимира Граната.

Битва аутсайдеров

В стартовой встрече тура между собой сыграют "Крылья Советов" и "Енисей". Матч пройдет на стадионе "Самара- Арена" и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. "Крылья Советов" завоевали одно очко в гостевом матче с действующим чемпионом страны московским "Локомотивом" (2:2), а "Енисей" разошелся миром с "Ростовом" (1:1). Та встреча прошла в Сочи из-за занятости стадиона в Красноярске в рамках Универсиады.

"Енисей" подходит к матчу на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков после 18 игр. "Крылья Советов" набрали 18 очков в 17 встречах и располагаются на 12-й строчке. В игре первого круга между этими командами победу одержал "Енисей" со счетом 1:0. В четырех последние личных встречах исход матчей решал один забитый мяч, команды одержали по две домашние победы.

Во всех турнирах "Енисей" и "Крылья Советов" встречались между собой шесть раз. Четырежды выигрывали самарцы и дважды - красноярцы. "Енисею" из-за травмы в предстоящей игре не поможет полузащитник Егор Иванов. В составе "Крыльев Советов" по состоянию здоровья не сыграет полузащитник Срджан Мияилович, из-за дисквалификации участия в матче не сможет принять защитник Агустин Рохель.

Самарский клуб в межсезонье арендовал полузащитников Жано Ананидзе, Артема Тимофеева и защитника Романа Шишкина. Также были приобретены хавбеки Александр Самедов, Антон Зиньковский и Мохаммед Рабиу.