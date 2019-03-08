Курбанов: поражение от "Химок" не повлияло на ЦСКА перед матчем баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Поражение от баскетбольного клуба "Химки" не сказалось на настрое московского ЦСКА перед игрой Евролиги против итальянской "Олимпии Милан". Об этом сообщил ТАСС форвард армейцев и сборной России Никита Курбанов.

В пятницу столичный клуб победил "Олимпию Милан" со счетом 101:95. ЦСКА 4 марта потерпел первое за четыре года поражение от подмосковных "Химок" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы в овертайме уступили со счетом 72:73.

"Сегодня получилось не дать сопернику показать свой быстрый атакующий баскетбол, который у него временами выходил и которым он известен, нам удалось полностью контролировать ход встречи. Поражение от "Химок" никак психологически не повлияло на команду. Мы допустили ошибки, учли их и просто готовились к новой игре. В итоге много забросили и показали зрелищный для болельщиков матч", - сказал 32-летний нападающий.

"От "Панатинаикоса" ждем куда более сложного матча, хорошо, что играем дома. Нужно обязательно учесть ошибки первой встречи и быть готовыми к физической борьбе, которую часто навязывает греческий клуб. Мы сейчас в достаточно хорошей форме, но всегда можно прибавить. Надеюсь, что наша лучшая форма выпадет на более важные матчи", - добавил Курбанов.

В следующей игре Евролиги ЦСКА 15 марта примет греческий "Панатинаикос". Первая встреча закончилась со счетом 96:84 в пользу греческого клуба.