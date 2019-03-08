Скелетонист Трегубов рад, что постолимпийский сезон завершился для него серебром ЧМ

ТАСС, 9 марта. Серебряный призер Игр-2018 скелетонист Никита Трегубов, занявший второе место на чемпионате мира в канадском Уистлере, назвал завершившийся сезон очень сложным для себя. Также спортсмен сказал ТАСС, что очень рад закончить очередной спортивный год на высокой ноте.

24-летний Трегубов по итогам четырех попыток проиграл победителю 0,51 секунды. Чемпионом мира четвертый раз подряд и шестой раз в своей карьере стал латвиец Мартинс Дукурс (3.28,11), которому принадлежит рекорд по числу золотых медалей мировых первенств. Третье место занял олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,88). Победитель Кубка мира прошедшего сезона россиянин Александр Третьяков расположился лишь на шестой строчке (+1,13).

"Я очень доволен своим выступлением, как можно огорчаться серебряной медали чемпионата мира, - сказал Трегубов. - Весь этот сезон был очень сложным для меня, были в нем и хорошие моменты, и не очень. Но в итоге на чемпионате мира все получилось. Я к нему готовился изначально, ждал его, хорошо, что все так закончилось".

"Считаю ли я, что с Мартинсом [Дукурсом] в Уистлере было практически невозможно конкурировать? Нет, конечно. Просто у меня старт получался медленнее, чем у него, да и ошибок при прохождении было куда больше", - отметил собеседник ТАСС.

Трегубов сказал, что серебро Олимпиады-2018 никак не довлело над ним, когда он входил в новый сезон. "Я уже абстрагировался от того успеха. Медаль была, но затем наступил абсолютно новый сезон. Все готовы бороться с чистого листа, для достижения успеха нужно стабильно показывать хорошие результаты в каждом заезде и отдавать всего себя тренировкам, тогда все будет нормально", - продолжил спортсмен.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году в немецком Кёнигзее, Трегубов был третьим, в 2019 году он стал обладателем серебряной награды. "Очень хочу, чтобы мое поступательное движение вверх продолжилось и в следующем сезоне. Я буду стараться и много работать, посмотрим, как все сложится. Загадывать не буду, этот сезон только подошел к концу, а новый начнется не очень скоро", - заключил собеседник ТАСС.