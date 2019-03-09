Чабан: отсутствие медалей ЧМ у российских скелетонисток станет поводом для анализа

МОСКВА, 9 марта /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские скелетонистки не сумели вмешаться в спор за награды чемпионата мира в канадском Уистлере. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, выступление россиянок на главном старте года будет тщательно проанализировано.

Немецкая скелетонистка Тина Херманн стала победительницей чемпионата мира по бобслею и скелетону, 27-летняя немка показала результат 3 минуты 33,03 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Жаклин Лёллинг (отставание 0,38 секунды), установившая в заключительной попытке рекорд трассы, третья строчка тоже осталась за представительницей Германии Софией Грибель (+1,17). Россиянка Елена Никитина заняла пятое место, уступив золотой медалистке 2,03 секунды. Ее соотечественница Юлия Канакина (+2,37) завершила мировое первенство на седьмой строчке, Рената Хузина финишировала 14-й, проиграв Херманн 4,24 секунды.

"Выступление на этом чемпионате мира всех наших спортсменок и обладательницы Кубка мира Елены Никитиной, в первую очередь, станет предметом для последующего тщательного анализа, - заметил Чабан. - На старте та же Никитина показывала очень высокие результаты, что свидетельствует о ее должной физической готовности. Будем смотреть, где недоработали, почему уступили всем трем немкам".

"Перед началом чемпионата мира мы рассчитывали, что Никитина будет бороться за награды. А такой "чемпионат Германии" нас не устраивает. Будем все анализировать", - сказал главный тренер.

В прошлом сезоне Никитина и еще один обладатель Кубка мира Александр Третьяков, ставший на этом ЧМ шестым, из-за временного отстранения вынуждены были пропустить этап Кубка мира в Уистлере. "Я не думаю, что причина такого выступления кроется именно в том пропуске, хотя лишние заезды никому не мешали. Но у трассы в Уистлере с каждым годом возникают новые технические нюансы. В прошлом сезоне на тренировочных заездах у них здесь все неплохо получалось, а в этом на тренировках сразу пошли ошибки", - отметил Чабан.

Победителем чемпионата мира по скелетону среди мужчин стал Мартинс Дукурс из Латвии. Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль.